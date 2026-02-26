Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российской военной базы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Армения не намерена отказываться от присутствия на своей территории российской 102-й военной базы, заявил премьер республики Никол Пашинян в ходе визита в Польшу.

"У нас нет никаких планов, программ, озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении российской военной базы. Мы являемся тесными с Россией партнерами, у нас тесные экономические, политические связи", - сказал Пашинян в Польском институте международных дел на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров.

Так он ответил на вопрос, намерена ли Армения поднять вопрос о выводе из страны российской военной базы, дислоцированной в городе Гюмри на севере республики.

Пашинян отметил, что Ереван заморозил членство в ОДКБ, но отношения Армении с Россией находятся на этапе трансформации. "Мы сегодня формируем новые отношения с Россией. Мы решительны и хотели бы развивать сотрудничество с РФ, но факт в том, что эти отношения меняются по ряду факторов", - сказал он.

Премьер Армении также заявил, что роль президента России Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном 8 ноября 2020 года была решающей. "Эта договоренность (о перемирии) в будущем превратилась в декларацию (о мире), подписанную Ереваном и Баку в Вашингтоне", - сказал Пашинян.

Пашинян отправился в Польшу 25 февраля с двухдневным официальным визитом.