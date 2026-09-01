Поиск

РЖД намерены выполнять договор концессии на железные дороги Армении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РЖД намерены продолжать исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

"Мы развиваем дорогу. Все, что положено делать в отношении управления армянскими железными дорогами, мы делаем. Это закреплено в актах выполненных работ. Соответственно, мы исходим из подписанных соглашений. Мы настроены продолжать нашу работу для того, чтобы работала концессия. Это все-таки договор, две стороны", - сказал Белозеров в опубликованном на сайте ИС "Вести" комментарии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что республика теряет возможности интеграции в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами, и попросил российскую сторону продать право концессии третьей стране.

"Соответственно, мы заявление слышим. Поскольку опять же это договорные отношения, все вопросы прописаны в концессионном соглашении. Мы намерены продолжать качественно выполнять взятые на себя обязательства. Если будут какие-то другие решения, "Российские железные дороги" принадлежат полностью государству, здесь на уровне правительств могут пройти переговоры и, соответственно, могут определяться условия по разным действиям с концессией. Все в рамках договорных обязательств", - сказал Белозеров.

В миреПашинян заявил о возможности продажи Россией концессии на железные дороги Армении за $400 млнЧитать подробнее

Пашинян в конце июля заявил, что Армения должна иметь возможность использовать находящиеся в концессионном управлении у России свои железные дороги так, как считает целесообразным.

Глава РЖД тогда заявил, что РЖД намерены в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения. По его словам, инвестиции из средств РЖД и доходов Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) с 2008 г. по 2025 г. составили около $396,3 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

РЖД Армения Олег Белозеров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вступил в силу закон о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

 Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

 Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11503 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов