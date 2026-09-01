РЖД намерены выполнять договор концессии на железные дороги Армении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РЖД намерены продолжать исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

"Мы развиваем дорогу. Все, что положено делать в отношении управления армянскими железными дорогами, мы делаем. Это закреплено в актах выполненных работ. Соответственно, мы исходим из подписанных соглашений. Мы настроены продолжать нашу работу для того, чтобы работала концессия. Это все-таки договор, две стороны", - сказал Белозеров в опубликованном на сайте ИС "Вести" комментарии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что республика теряет возможности интеграции в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами, и попросил российскую сторону продать право концессии третьей стране.

"Соответственно, мы заявление слышим. Поскольку опять же это договорные отношения, все вопросы прописаны в концессионном соглашении. Мы намерены продолжать качественно выполнять взятые на себя обязательства. Если будут какие-то другие решения, "Российские железные дороги" принадлежат полностью государству, здесь на уровне правительств могут пройти переговоры и, соответственно, могут определяться условия по разным действиям с концессией. Все в рамках договорных обязательств", - сказал Белозеров.

Пашинян в конце июля заявил, что Армения должна иметь возможность использовать находящиеся в концессионном управлении у России свои железные дороги так, как считает целесообразным.

Глава РЖД тогда заявил, что РЖД намерены в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения. По его словам, инвестиции из средств РЖД и доходов Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) с 2008 г. по 2025 г. составили около $396,3 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.