Российского посла вызвали в МИД Польши

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в Варшаве Георгий Михно вызван в МИД Польши, сообщил в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мацей Вевиур.

По его словам, которые приводит польское телевидение, "вызов сделан в знак солидарности с Германией и в связи с несогласием с действиями, предпринимаемыми Россией".

Ранее посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа.

Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российский посол в ФРГ отверг обвинения немецкой стороны "как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу".