На Алеутских островах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 14:17 по московскому времени в четверг землетрясения находился в 62 км к юго-востоку от населенного пункта Никольский на острове Умнак и в 1553 км юго-западнее Анкориджа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6,3. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 35 км.