Сильное землетрясение зафиксировано на юго-западе Китая

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Сычуань на юго-западе КНР, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 14:40 в четверг землетрясения находился в 18 км северо-западнее города Цзянъю.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду сейсмособытия в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.