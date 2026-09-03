Поиск

Бельгия и Индия укрепляют военное сотрудничество

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен и его индийский коллега Раджнатх Сингх подписали в четверг в Дели протокол о намерениях в области военного сотрудничества, сообщили бельгийские СМИ

Глава бельгийского оборонного ведомства находится с визитом в Индии вместе с премьер-министром Бартом де Вевером.

"То, что происходит в Азии, имеет последствия для Европы, и наоборот. Наша безопасность не заканчивается на наших границах. Именно поэтому мы должны более тесно сотрудничать с такими весомыми партнерами, как Индия, в военной, технологической и промышленной сферах", - заявил Франкен.

Договоренности предусматривают, в том числе, активизацию сотрудничества отраслевых организаций оборонной промышленности.

Подписанный документ определяет рамки структурного сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Он охватывает обучение, обмен офицерами, исследования и разработки, семинары, совместные учения и сотрудничество в области морской безопасности.

"Мы создали атмосферу доверия. Теперь нам нужно воплотить это в конкретное сотрудничество. Никаких пустых обещаний, только совместное обучение, промышленные проекты и возможности для наших компаний", - цитируют СМИ высказывания бельгийского министра обороны.

Также сообщается, что в этом контексте особое значение имеет подписание соглашения о сотрудничестве между Бельгийской ассоциацией оборонной промышленности и безопасности (BSDI) и Ассоциацией индийских производителей вооружений (SIDM).

По словам Франкена, "масштаб колоссальный, Индия модернизирует одну из крупнейших армий в мире". Он полагает, что для компаний, чьи технологии войдут в эти программы, речь может идти "о крупных заказах и значительных контрактах".

По информации СМИ, помимо соглашения между отраслевыми организациями, центральное место в договоренностях занимают "семь конкретных проектов промышленного сотрудничества".

Бельгия Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нидерланды выдали семье тело Младича для захоронения

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

 Правительство Финляндии одобрило идею оставить закрытой границу с РФ до конца 2028 г.

Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

 Власти Армении опровергли планы по введению визового режима с Россией

Пашинян заявил о взаимопонимании с Москвой о необходимости решения вопроса о концессии желдорог

Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

 Немецкие СМИ узнали, что Мерц поспешил возложить на РФ вину за инцидент в аэропорту

Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

 Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

 Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

 Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов