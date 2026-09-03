Бельгия и Индия укрепляют военное сотрудничество

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен и его индийский коллега Раджнатх Сингх подписали в четверг в Дели протокол о намерениях в области военного сотрудничества, сообщили бельгийские СМИ

Глава бельгийского оборонного ведомства находится с визитом в Индии вместе с премьер-министром Бартом де Вевером.

"То, что происходит в Азии, имеет последствия для Европы, и наоборот. Наша безопасность не заканчивается на наших границах. Именно поэтому мы должны более тесно сотрудничать с такими весомыми партнерами, как Индия, в военной, технологической и промышленной сферах", - заявил Франкен.

Договоренности предусматривают, в том числе, активизацию сотрудничества отраслевых организаций оборонной промышленности.

Подписанный документ определяет рамки структурного сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Он охватывает обучение, обмен офицерами, исследования и разработки, семинары, совместные учения и сотрудничество в области морской безопасности.

"Мы создали атмосферу доверия. Теперь нам нужно воплотить это в конкретное сотрудничество. Никаких пустых обещаний, только совместное обучение, промышленные проекты и возможности для наших компаний", - цитируют СМИ высказывания бельгийского министра обороны.

Также сообщается, что в этом контексте особое значение имеет подписание соглашения о сотрудничестве между Бельгийской ассоциацией оборонной промышленности и безопасности (BSDI) и Ассоциацией индийских производителей вооружений (SIDM).

По словам Франкена, "масштаб колоссальный, Индия модернизирует одну из крупнейших армий в мире". Он полагает, что для компаний, чьи технологии войдут в эти программы, речь может идти "о крупных заказах и значительных контрактах".

По информации СМИ, помимо соглашения между отраслевыми организациями, центральное место в договоренностях занимают "семь конкретных проектов промышленного сотрудничества".