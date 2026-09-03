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Сербия рассчитывает на продление соглашения о поставках газа из РФ по хорошей цене

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сербия рассчитывает на продление контракта на поставку российского газа по хорошей цене, заявил "Интерфаксу" глава наблюдательного совета "Сербиягаза" Александр Вулин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что в четверг проведет переговоры по этому вопросу с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Я ожидаю, что соглашение будет продлено, и, как всегда, на наилучших для Сербии условиях. Это то, за что мы должны быть благодарны России. И мы действительно очень благодарны за это", - сказал Вулин.

Он подчеркнул, что срок продления в данном случае не важен: "Главное, что газа достаточно и по хорошей цене. Последние продления были краткосрочными, но мы провели эту зиму без каких-либо проблем благодаря российским партнерам".

Вулин не уточнил объем поставляемого в Сербию российского газа, отметив, что его достаточно. Срок нового договора, по его словам, зависит от РФ.

Как сообщалось, контракт "Газпрома" на поставку российского газа в Сербию истекает в конце сентября.

Как сообщила пресс-служба правительства по итогам переговоров Новака с Вулиным, в ходе встречи, "в том числе обсуждались вопросы продления поставок российского природного газа в Сербию на выгодных текущих условиях и увеличения продолжительности контракта".

В этом году договор продлевается только на три месяца, текущий контракт заканчивается в конце сентября.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в стране - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию. В 2024 году потребление в стране составило 2,65 млрд куб. м - почти полностью оно было обеспечено за счет российских поставок.

Сербия РФ газ
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