В ЕК назвали прерогативой стран-членов ЕС вопрос закрытия Русских домов в Европе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В полномочия Еврокомиссии (ЕК) не входят решения о закрытии в государствах-членах таких представительств национальных организаций, как Русский дом в Берлине, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Что касается национальных домов или домов, представляющих в данном случае Россию в государствах-членах, то, очевидно, именно государства-члены должны разобраться в этом вопросе и оценить перспективу закрытия подобных структур", - сказала пресс-секретарь в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это полностью их прерогатива", - добавила она.

Так представитель ЕК ответила на вопрос о дальнейшей судьбе этих организаций в странах Европейского союза после решения германских властей закрыть Русский дом в Берлине.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил 1 сентября о закрытии Русского дома в Германии.

Германские власти пошли на такие меры в связи с обнаруженным в аэропорту Лейпцига в августе беспилотником, начиненным взрывчаткой. В Берлине считают, что ответственность за инцидент с БПЛА лежит на России.

В МИД РФ заявили, что Москва решительно отвергает предъявленные официальным Берлином обвинения в причастности России к данному инциденту.