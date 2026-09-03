Вэнс заявил о возвращении поставок энергоресурсов через Ормузский пролив почти к довоенному уровню

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Транзит нефти и газа через Ормузский пролив почти вернулся к показателям, которые были до начала военных действий между США и Ираном, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Сейчас он практически на уровне того, что был до того, как конфликт начался", - сказал он на пресс-конференции.

Вэнс посоветовал иранцам "перестать себя вести как сумасшедшие люди и перестать стрелять по коммерческим судам".