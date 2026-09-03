США не намерены возобновлять переговоры с Ираном, пока тот обстреливает суда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США не будет возобновлять переговоры с Ираном до тех пор, пока эта страна не прекратит обстреливать суда, заявил в четверг американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Не будет переговоров до тех пор, пока они будут продолжать вести огонь по торговым судам", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном. "Все возможные варианты - у нас на столе. Экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление", - перечислил он.

Вице-президент отметил, что сохранит в тайне, какое именно средство выберет президент США Дональд Трамп.