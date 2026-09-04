Индийская ракета вывела на орбиту спутник наблюдения Земли

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель GSLV-F17 в пятницу успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-05 (GISAT-1A), сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Аппарат предназначен для круглосуточного мониторинга стихийных бедствий, погоды и состояния сельскохозяйственных угодий на территории страны.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 02:55 по местному времени (в 00:25 по Москве).

Примерно через 18 минут после старта спутник массой 2,4 тонны, отделившись от носителя, вышел на геопереходную орбиту. После ряда манёвров по повышению орбиты он разместится на геосинхронной орбите.

В отличие от обычных спутников наблюдения Земли, которые постоянной вращаются вокруг планеты, спутник на геосинхронной орбите может оставаться сфокусированным на одном и том же обширном регионе. Это делает EOS-05 особенно полезным для постоянного мониторинга.