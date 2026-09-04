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Южная Корея готовится отправить корабль и самолеты P-8A в Ормузский пролив

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея начала подготовку к возможной отправке корабля поддержки ВМС и противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon в Ормузский пролив, сообщает издание Chosun Ilbo.

"Правительство подготовило план по отправке военно-морских сил, в том числе корабля поддержки и патрульных противолодочных самолётов P-8A, в Ормузский пролив и, как сообщается, готовится представить предложение на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБ) для обсуждения и утверждения, после чего оно будет ратифицировано Национальным собранием", - говорится в сообщении.

По данным газеты, также началось изучение возможных мест захода кораблей в порты. По словам источников, правительство отдаёт приоритет развёртыванию небоевых средств, таких как патрульные самолёты и корабли поддержки. Среди обсуждаемых вариантов - патрульный самолёт P-8A.

Chosun Ilbo отмечает, что ВМС Южной Кореи располагают тремя кораблями типа Cheonji и одним кораблём типа Soyang. Издание предполагает, что задействован будет Soyang. Экипаж этого корабля насчитывает около 140 человек, самолет P-8A может перевозить до 20 человек, включая восемь членов экипажа.

Точный масштаб развёртывания, как сообщается, обсуждается в ходе консультаций между Южной Кореей и США.

Что касается возможной отправки военных в Ормузский пролив, министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что детали на данный момент обсуждаются.

"Мы обнародуем информацию в надлежащее время по мере продвижения процедур в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В администрации президента Южной Кореи тем временем заявили, что окончательное решение об отправке вооруженных сил в Ормузский пролив еще не принято, этот вопрос все еще рассматривается.

Chosun Ilbo напоминает, что для развёртывания сил за рубежом план должен быть представлен в Совет национальной безопасности и одобрен Национальным собранием.

Точное время представления плана в Совете национальной безопасности пока не сообщается, но есть предположения, что это может произойти в течение двух недель.

Отмечается, что решение может быть принято под давлением со стороны президента США Дональда Трампа.

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