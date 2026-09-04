Поиск

Председатель Верховного суда РФ прибыл в Индию на форум БРИКС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, где пройдет форум председателей верховных судов государств - участников БРИКС.

Форум в этом году проходит под председательством Индии, на нем обсудят опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в работу судов.

Это первый визит председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в Индию. Как отметили в пресс-службе Верховного суда России, рабочая программа его визита включает как участие в пленарном заседании форума, так и двусторонние встречи с руководителями высших судебных органов государств БРИКС. "В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия в правовой сфере", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что участие российской стороны в форуме отражает приверженность развитию открытого и конструктивного диалога с зарубежными коллегами, а также обмену передовым опытом в сфере отправления правосудия. Визит проходит в рамках последовательного укрепления международного правового сотрудничества и расширения многостороннего взаимодействия по вопросам совершенствования судебной деятельности.

"Подобные международные площадки играют ключевую роль в формировании общих подходов к современным вызовам в сфере правосудия при сохранении фундаментальных принципов независимости, объективности и беспристрастности суда", - отметили в пресс-службе ВС РФ.

Игорь Краснов Нью-Дели ВС РФ БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

 Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

 Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра армии США

Трамп пока не думал, звать ли Путина на саммит G20

Франция пережила самое жаркое лето за последние 126 лет

Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет

 Бернем и Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11547 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3650 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов