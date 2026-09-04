Председатель Верховного суда РФ прибыл в Индию на форум БРИКС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, где пройдет форум председателей верховных судов государств - участников БРИКС.

Форум в этом году проходит под председательством Индии, на нем обсудят опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в работу судов.

Это первый визит председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в Индию. Как отметили в пресс-службе Верховного суда России, рабочая программа его визита включает как участие в пленарном заседании форума, так и двусторонние встречи с руководителями высших судебных органов государств БРИКС. "В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия в правовой сфере", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что участие российской стороны в форуме отражает приверженность развитию открытого и конструктивного диалога с зарубежными коллегами, а также обмену передовым опытом в сфере отправления правосудия. Визит проходит в рамках последовательного укрепления международного правового сотрудничества и расширения многостороннего взаимодействия по вопросам совершенствования судебной деятельности.

"Подобные международные площадки играют ключевую роль в формировании общих подходов к современным вызовам в сфере правосудия при сохранении фундаментальных принципов независимости, объективности и беспристрастности суда", - отметили в пресс-службе ВС РФ.