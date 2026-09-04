Глава ЕК объявит о выделении 200 млн евро на финансирование Гренландии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует выделение 200 млн евро на финансирование Гренландии на 2026 и 2027 годы во время своего визита в столицу острова Нуук в воскресенье, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников заявил, что деньги будут инвестированы в важнейшую сырьевую отрасль, возобновляемые источники энергии, подводные кабели, спутниковую связь и центры обработки данных, еще часть пойдет правительству Гренландии на улучшение управления.

Кроме того, глава Еврокомиссии подпишет декларацию, направленную на укрепление экономических связей между ЕС и Гренландией.

Издание отмечает, что Брюссель стремится усилить свою политическую поддержку Гренландии после неоднократных угроз аннексии со стороны президента США Дональда Трампа.