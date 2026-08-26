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Иран и Оман согласовали разделение доходов от судоходства в Ормузском проливе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иранская и оманская стороны будут делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе, заявили в среду в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас. Мы вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон", - приводит агентство Tasnim слова представителя КСИР.

"В ходе этих переговоров достигнуты договоренности о доле каждой страны в водах пролива и о доле Ирана и Омана в доходах", - говорится в сообщении.

В КСИР при этом обвинили США в "препятствовании этому процессу" и в его затягивании, отметив, что если Вашингтон не примет условия Тегерана, то пролив "не будет открыт ни при каких обстоятельствах".

Накануне главы МИД Ирана и Омана Аббас Аракчи и Бадр аль-Бусаиди провели переговоры в Тегеране. Иранская сторона в ночь на среду сообщила, что стороны согласовали временный маршрут движения судов через пролив. Согласно утверждениям Тегерана, он призван заменить другой маршрут, созданный близ берегов Омана по инициативе США.

В августе президент США Дональд Трамп предупредил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

При этом во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что командование ВМС США сообщило ему о ликвидации всех мин в проливе. До этого, 18 августа, президент уже заявлял, что Ормузский пролив полностью разминирован, открыт для навигации. Иранская сторона опровергала эти утверждения.

Хроника 28 февраля – 26 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Оман Ормузский пролив
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