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Азиатский банк развития предоставит Армении еще $293 млн для повышения сейсмобезопасности школ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР) по программе "Улучшение сейсмической безопасности-3".

Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках реализации программы Армения получит от АБР кредит в размере $293 млн, еще $73 млн в качестве софинансирования предоставит армянское правительство.

Финансирование является третьим кредитом банка в рамках программы повышения сейсмобезопасности школ. Новый этап предполагает реконструкцию еще 50 школ.

"Программа предусматривает строительство и укрепление школ с целью повышения их сейсмобезопасности. Работы в 30 школах уже завершены, в 16 школах находятся на стадии завершения. В рамках программы планируется также приступить к строительству еще 50 школ. Срок реализации программы предусмотрен до 30 сентября 2027 года", - отметили в правительстве.

По предыдущему соглашению, заключенному в 2016 году с АБР, была предусмотрена постройка или капитальный ремонт 46 школ.

Армения
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