Хуситы потеснили йеменские войска в провинции Таиз на юго-западе Йемена

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительственные войска Йемена уступили контроль хуситам над рядом территорий в провинции Таиз на юго-западе Йемена, где бои шли всю ночь, сообщает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, под угрозой может оказаться главная дорога, по которой правительство снабжает войска в Таизе и расположенном западнее портовом городе Моха. Если хуситам удастся перерезать главную линию обеспечения, они могут попытаться захватить и порт, полагают наблюдатели.

Кроме того, по информации агентства "Анадолу", союзные правительству Национальные силы сопротивления ведут тяжелые бои с хуситами на юге прибрежной провинции Ходейда, имеющей стратегическое значение.

В свою очередь правительственные силы совершили внезапную атаку на позиции хуситов в провинции Эль-Джауф на севере Йемена, нанесли удар по скоплениям живой силы противника и по складам с оружием. Военные применили против неприятеля реактивные снаряды и дроны.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны, включая провинцию Мариб в центральном Йемене, Эль-Джауф на севере, провинциях Эд-Дали и Таиз на юго-западе.

Вместе с тем в июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.