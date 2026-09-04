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Четыре судна миновали Ормузский пролив в четверг

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ормузский пролив в четверг прошли четыре коммерческих судна, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя" со ссылкой на предварительные данные компании Kpler.

Так, пролив пересекли два танкера средних габаритов, сухогруз класса Kamsarmax и судно типа Handysize. Однако в этот список не входят суда, которые могли бы двигаться по этому пути с отключенными системами автоматической идентификации.

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При этом в среду пролив переплыли девять идентифицированных судов. За последние десять дней количество судов, прошедших пролив, в среднем составляло 15. За неделю Ормузский пролив миновало всего два крупных танкера, отмечали в Kpler.

"Аль-Арабийя" напоминает, что до начала конфликта в регионе 28 февраля каждый день проливом пользовались примерно 125 крупных судов в день, включая танкеры, газовозы, балкеры и контейнеровозы. На этот маршрут приходилось 20% мировых поставок нефти и газа.

В четверг два американских чиновника в разговоре с телеканалом CNN утверждали, что военным США во вторник удалось сопроводить через Ормузский пролив 40 судов с 18 млн баррелей нефти, отбив при этом иранские атаки. Но, уточнял CNN, представители коммерческого сектора испытывают большой скепсис по отношению к способности администрации США контролировать Ормузский пролив.

Ормузский пролив
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