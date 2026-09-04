В Израиле заявили, что взятие под контроль гряды Али-Тахер завершает создание зоны безопасности в южном Ливане

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что захват Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) оплота движения "Хезболла" в подземном комплексе под грядой Али-Тахер позволит говорить о формировании зоны безопасности в южном Ливане.

"Эта операция знаменует завершение фазы по установлению контроля в зоне безопасности в южном Ливане", - приводит The Times of Israel слова министра, комментировавшего заявления ЦАХАЛ о захвате этого района.

Он отметил, что командование приняло решение взять эти высоты после поступления информации о наличии в катакомбах центров командования и управления "Хезболлы", служащих форпостом движения в провинции Эн-Набатия.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и я проводим ясную, бескомпромиссную политику, подкрепляемую каждым день действиями ЦАХАЛ: Израиль не уйдет из зоны безопасности в Ливане, пока "Хезболла" в Ливане не разоружится (...) захват Али-Тахера - важный шаг для достижения этой цели", - добавил Кац.

The New York Times ранее сообщало, что ЦАХАЛ зачистила от неприятеля два туннеля, ведущих в твердыню "Хезболлы", и намерены вывести из строя весь подземный объект. Однако представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) рассказал изданию, что служащие спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР находятся вместе с бойцами "Хезболлы" в подземельях под грядой Али-Тахер. Собеседники издания отметили, что в четверг Иран направил через Оман послание США о том, что захват ЦАХАЛ стратегического объекта под Али-Тахер будет неприемлемым, Ирану придется ответить в случае продолжения израильского наступления.