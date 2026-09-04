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В РФ сообщили о массированном и 17 групповых ударах по целям на Украине за неделю

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 29 августа по 4 сентября нанесены массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по целям на Украине.

Как сообщило ведомство, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, целями ударов стали склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации ВСУ.


Минобороны РФ Украина ВСУ
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