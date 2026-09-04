Поиск

В странах Балтии появились предложения застраховать жилье на случай войны

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Действующий в странах Балтии шведский банк Swedbank заявил о расширении страховой защиты жилья от ущерба, связанного с военными и политическими конфликтами.

"Это дополнительное страхование жилья поможет вам, если ваш дом пострадал в результате военных действий (включая военные беспилотники); войны; террористического акта; гражданских беспорядков; политического вооруженного конфликта; восстания", - говорится в сообщении.

Расширенное страхования жилья не покрывает и не возмещает убытки или ущерб, возникшие в результате войны между двумя или более государствами из числа пяти мировых держав: Китай, Франция, Россия, Великобритания, США.

Не покрывается ущерб, вызванный выбросом или воздействием любого химического или биологического оружия любого вида, кибер- и электронных атак, ядерного оружия.

Дополнительная защита действует для всех клиентов Swedbank стран Балтии и предлагается первоначально на шесть месяцев.

Swedbank Балтия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нарышкин заявил о планах ЕС подготовиться к полномасштабному конфликту с РФ к 2030 г.

Хуситы потеснили йеменские войска в провинции Таиз на юго-западе Йемена

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

 Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов