В странах Балтии появились предложения застраховать жилье на случай войны

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Действующий в странах Балтии шведский банк Swedbank заявил о расширении страховой защиты жилья от ущерба, связанного с военными и политическими конфликтами.

"Это дополнительное страхование жилья поможет вам, если ваш дом пострадал в результате военных действий (включая военные беспилотники); войны; террористического акта; гражданских беспорядков; политического вооруженного конфликта; восстания", - говорится в сообщении.

Расширенное страхования жилья не покрывает и не возмещает убытки или ущерб, возникшие в результате войны между двумя или более государствами из числа пяти мировых держав: Китай, Франция, Россия, Великобритания, США.

Не покрывается ущерб, вызванный выбросом или воздействием любого химического или биологического оружия любого вида, кибер- и электронных атак, ядерного оружия.

Дополнительная защита действует для всех клиентов Swedbank стран Балтии и предлагается первоначально на шесть месяцев.