Финляндия увеличит военный бюджет 2027 года до 2,6% ВВП

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии утвердило законопроект о бюджете на 2027 год, в котором на оборону выделятся в общей сложности 7 млрд евро, сообщило в пятницу министерство обороны.

"Это примерно на 600 млн евро больше по сравнению с бюджетом 2026 года. Расходы на оборону составят 2,6% от прогнозируемого валового внутреннего продукта на 2027 год", - говорится в сообщении.

"Проект бюджета предусматривает шаги к новому уровню обороны в соответствии с требованиями современной обстановки. Закупка новых истребителей (F-35 у США - ИФ) идет по плану, и первые самолеты будут поставлены в Финляндию этой осенью. Предусмотрено выделение 1,3 млрд евро на закупку военной техники, наибольшая часть которой приходится на производство отечественных взрывчатых веществ. В рамках этого бюджета мы также инвестируем, например, в возможности противодействия беспилотникам, мобильность сухопутных войск и системы управления", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Антти Хяккянена.

Правительство также поддержало запуск инфраструктурных проектов, имеющих важное значение для национальной обороны, таких как дальнейшее планирование европейского железнодорожного сообщения.

"Важно, что было одобрено наше предложение о расширении западной железнодорожной колеи и других важных объектов военной мобильности. Эти улучшения необходимы для обеспечения коллективной обороны всего НАТО на северном фланге", - подчеркнул глава министерства обороны.

Отмечается, что на поддержку Украины в 2027 году выделяется 200 млн евро и что с Минобороны Украины ведутся переговоры о сотрудничестве в производстве беспилотников.