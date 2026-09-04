Летние кассовые сборы в США и Канаде выросли на 26% до $4,6 млрд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минувшее лето стало лучшим для североамериканской киноиндустрии с допандемийного 2019 года: с начала мая по конец августа кассовые сборы в США и Канаде достигли $4,6 млрд, по данным компании Rentrak.

По сравнению с предыдущим годом сборы увеличились на 26% благодаря таким успешным фильмам, как "Человек-паук: Новый день", "Одиссея" и "История игрушек 5", заработавшим в Северной Америке $898 млн, $570 млн и $479 млн соответственно. Их общемировые сборы превысили $1 млрд, причем "Человек-паук" взял высоту в $2,3 млрд.

"В кино идут буквально все возрастные и демографические группы", - сказал Джим Орр из Universal Pictures.

При этом эксперты отмечают снижение числа премьер. Прошедшим летом в широкий прокат вышли 34 фильма, на два больше, чем в 2025 году, но все еще значительно меньше, чем 44 картины в 2019 году.

Аналитики полагают, что в 2026 году в целом американский кинорынок может впервые с 2019 года преодолеть отметку в $10 млрд. Рекордным в истории стал 2018 год с показателем в $11,89 млрд.

Пол Дергарабедян из Rentrak уверен, что взять отметку в $10 млрд в Северной Америке помогут еще две громкие премьеры, запланированные на конец года: "Мстители: Доктор Дум" и "Дюна: Часть третья". Аналитики прогнозируют общемировые сборы последней части "Дюны" на уровне $800-900 млн, "Мстителей" – не менее $1 млрд по самым консервативным оценкам, причем потенциально фильм, премьера которого состоится в середине декабря, может замахнуться на исторический рекорд в $3 млрд.