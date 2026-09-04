В Лондоне назвали неоспоримым суверенитет Британии над Фолклендскими островами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон не допустит пересмотра территориальной принадлежности Фолклендских островов, являющихся британскими заморскими территориями.

"Позиция Великобритании по Фолклендским островам непоколебима. Острова являются британскими и останутся таковыми", - написал он в соцсети X в пятницу.

Милибэнд добавил, что острова принадлежат Великобритании по воле их жителей, и Лондон будет решительно защищать их право на самоопределение, которое гарантировано им на международном уровне.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что острова являются аргентинскими "по истории и по закону". Он добавил, что "Великобритания оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор". По мнению Милея, жители островов являются "искусственно размещенным населением на узурпированной территории" и потому "не имеют законного права на самоопределение".

Спор о принадлежности Фолклендских островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает их своей национальной территорией.