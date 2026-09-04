В Молдавии начались учения с участием военнослужащих Румынии и США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу в Молдавии начались многонациональные учения "Огненный щит 2026". Как сообщила пресс-служба министерства обороны, в них принимают участие военнослужащие пехотных и артиллерийских подразделений Национальной армии Молдавии, представители Генерального инспектората карабинеров МВД, а также военнослужащие армии Румынии и Национальной гвардии штата Северная Каролина (США).

Учения будут проходить с 4 по 19 сентября в учебных центрах воинских частей в северных, центральных и южных гарнизонах и направлены "на повышение оперативной совместимости между участвующими контингентами".

Учения "Огненный щит" проводятся в Молдавии ежегодно, начиная с 2015 г.

Молдавия является нейтральной страной, ее нейтралитет закреплен в Конституции. Однако страна активно сотрудничает с НАТО в рамках различных программ, а ее военнослужащие регулярно участвуют в учениях с армиями стран НАТО.

В 1994 году Молдавия присоединилась к программе НАТО "Партнерство во имя мира". а в 2006 году подписала Индивидуальный план сотрудничества с НАТО (IPAP). План продлевался каждый три года. В 2025 году правительство Молдавии одобрило Индивидуально адаптированную программу партнерства на 2025-2028 годы.