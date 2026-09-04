Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,3 тыс. человек

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале возросло до 1 287 человек, сообщает в пятницу Национальное управление по снижению рисков бедствий Непала в соцсети X.

Отмечается, что большинство жертв приходится на районы Читван, Восточный Навалпараси, а также Западный Навалпараси - 359, 219 и 212 погибших соответственно.

На сегодняшний день экстренные службы спасли более 13 тыс. человек. Свыше 5 тыс. до сих пор числятся пропавшими без вести, в частности, в районах Расува и Нувакот - около 2130 и 2340 человек. Среди пропавших без вести также 583 иностранца.

В районах бедствия в поисково-спасательных операциях задействованы более 21 тыс. сотрудников сил безопасности.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. По предварительным данным, причиной внезапного наводнения мог стать сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.