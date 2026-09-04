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Руководители органов безопасности и разведслужб СНГ заявили, что Запад дестабилизирует ситуацию у границ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность отдельных стран Запада по сохранению глобального доминирования ведет к подрыву международной правовой системы и существенной дестабилизации военно-политической ситуации у границ СНГ, заявили участники XXII заседания совещания руководителей органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"В ходе пленарного заседания участниками обсуждались актуальные направления дальнейшего сотрудничества. Основное внимание было сосредоточено на вопросах совершенствования взаимодействия спецслужб государств-участников СНГ в контексте роста геополитической нестабильности в мире и продолжающегося нарастания вызовов интересам Содружества", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Было отмечено, что "деятельность отдельных стран коллективного Запада, направленная на сохранение глобального доминирования, ведет к подрыву международной правовой системы и существенной дестабилизации военно-политической ситуации у границ СНГ".

"Учитывая сложную текущую обстановку, главами делегаций подтверждена приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия спецслужб по линии разведки и активизации совместных шагов для противодействия деструктивным намерениям планам недружественных стран", - сообщается в пресс-релизе.

Очередное заседание совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности состоялось во вторник на площадке Константиновского дворца.

В работе совещательного органа приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

СНГ
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