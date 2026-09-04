Военные РФ сообщили об ударах по двум судам и танкеру в Черноморске и в районе Одессы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по судну в украинском порту Черноморск, сухогрузу и танкеру в Черном море в районе Одессы, заявило Минобороны РФ в пятницу.

В порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В акватории Черного моря восточнее Одессы поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотных летательных аппаратов, боеприпасами и горючим для ВСУ", - заявило министерство.