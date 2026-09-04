ЕК не увидела необходимости в снижении целевых показателей заполнения газовых хранилищ до 75%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает вопрос о принятии специального акта по снижению целевых показателей заполнения газовых хранилищ до 75%, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"На данный момент нет необходимости рассматривать этот вопрос, поскольку вчера состоялось заседание координационной группы по газу и было принято решение, что на данный момент нет необходимости в дальнейших действиях", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос, будет ли приниматься так называемый "делегированный акт" по снижению целевых показателей заполнения газовых хранилищ до 75% в связи с тем, что некоторые страны, например Германия, могут больше не соответствовать допустимому целевому показателю в 80%.

Представитель ЕК пояснила, что целевой показатель в законодательстве о запасах газа составляет 90%. "И мы контактировали с государствами-членами, разъясняя им, что достижение 80% будет достаточным для удовлетворения зимних потребностей в предстоящую зиму. И еще есть дополнительное послабление в законодательстве, которое допускает 5%", - объяснила Итконен. Тем самым, уточнила она, 75% уже засчитываются по правилу о 80%.

"Поэтому на данный момент этот вопрос не обсуждался, но, конечно, координационная группа по газу продолжает регулярно проводить заседания. Следующее заседание также запланировано на сентябрь, и тогда мы будем действовать дальше. Нам, очевидно, необходимо услышать от государств-членов об их ситуации и о том, как им удалось заполнить свои хранилища. Сейчас мы достигли примерно 65% заполнения хранилищ ЕС", - заключила пресс-секретарь ЕК.