Поиск

ЕК не увидела необходимости в снижении целевых показателей заполнения газовых хранилищ до 75%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает вопрос о принятии специального акта по снижению целевых показателей заполнения газовых хранилищ до 75%, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"На данный момент нет необходимости рассматривать этот вопрос, поскольку вчера состоялось заседание координационной группы по газу и было принято решение, что на данный момент нет необходимости в дальнейших действиях", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ей был задан вопрос, будет ли приниматься так называемый "делегированный акт" по снижению целевых показателей заполнения газовых хранилищ до 75% в связи с тем, что некоторые страны, например Германия, могут больше не соответствовать допустимому целевому показателю в 80%.

Представитель ЕК пояснила, что целевой показатель в законодательстве о запасах газа составляет 90%. "И мы контактировали с государствами-членами, разъясняя им, что достижение 80% будет достаточным для удовлетворения зимних потребностей в предстоящую зиму. И еще есть дополнительное послабление в законодательстве, которое допускает 5%", - объяснила Итконен. Тем самым, уточнила она, 75% уже засчитываются по правилу о 80%.

"Поэтому на данный момент этот вопрос не обсуждался, но, конечно, координационная группа по газу продолжает регулярно проводить заседания. Следующее заседание также запланировано на сентябрь, и тогда мы будем действовать дальше. Нам, очевидно, необходимо услышать от государств-членов об их ситуации и о том, как им удалось заполнить свои хранилища. Сейчас мы достигли примерно 65% заполнения хранилищ ЕС", - заключила пресс-секретарь ЕК.

ЕК Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев

 Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев

Количество миллиардеров в мире в 2025 году выросло на 8,2%

Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,3 тыс. человек

Нарышкин заявил о планах ЕС подготовиться к полномасштабному конфликту с РФ к 2030 г.

Хуситы потеснили йеменские войска в провинции Таиз на юго-западе Йемена

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11551 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов