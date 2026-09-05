Cамолет Ил-76 МЧС РФ потушил основные очаги природного пожара в Сербии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Авиация МЧС РФ продолжает тушить крупный природный пожар в Сербии, потушены основные очаги, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"Экипаж самолета Ил-76 МЧС РФ успешно справляется с задачами даже в самых непростых условиях. Благодаря слаженным действиям экипажа удалось ликвидировать основные очаги пожара на территории Сербии и не допустить распространения огня на жилые территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу авиация выполняла работы по тушению на вершине горы Трем в горном массиве Сува Планина на юго-востоке Сербии. "За шесть вылетов сбросила на очаги возгорания 252 тонны воды. В общей сложности за время проведения операции Ил-76 выполнил 46 вылетов, сбросив 1,9 тыс. тонн воды", - подчеркнули в ведомстве.