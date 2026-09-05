WP сообщила, что военные Судана тайно создали арсенал химического оружия

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана смогли создать химическое оружие, сообщила в субботу газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, переданные изданию неназванными сотрудниками служб безопасности на Ближнем Востоке.

"Суданское правительство собрало секретные запасы химического оружия (...) согласно видеоматериалам, документам, переписке и другим материалам, просмотренным WP", - говорится в публикации.

Сотрудники служб безопасности заверили, что получили данные от источников в Судане.

Согласно выводам WP, документы свидетельствуют о том, что для создания химоружия мог использоваться хлор, который изначально предназначался для очистки воды. Военные Судана скрывали производство химических боеприпасов, размещая их на военных базах, проводили испытания в отдаленных пустынных районах. По документам, военные накопили до 290 единиц химических боеприпасов.

Впоследствии WP связалось более чем с 20 представителями разведок западных стран, экспертов по химоружию для проверки аутентичности сведений. По мнению собеседников газеты, речь идет о заслуживающей доверия информации, но они подчеркнули, что исчерпывающая оценка требует инспекции объектов и опроса свидетелей.

В апреле 2025 года госсекретарь США Марко Рубио объявил, что вооруженные силы Судана применяли химоружие в 2024 году. После этого США ввели первый пакет санкций против Судана, приостановив большую часть помощи, запретив продажу вооружений и финансирование суданских военных, ограничив денежную помощь США. Впоследствии в Вашингтоне объявили, что суданские власти не вернулись к соблюдению обязательств, и в июне 2026 года США ввели второй пакет санкций, включающий ограничения на поставки продукции, отказ поддерживать международные займы и финпомощь Судану, другие ограничения в сфере финансов и авиации. Вашингтон поставил под сомнение статус Судана в Исполнительном совете ОЗХО.

Вооруженные силы Судана опровергали обвинения в применении химоружия против СБР.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. Человек, более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.