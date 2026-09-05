Иранские военные заявили об ударах по шести связанным с США судам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Армия Ирана нанесла в субботу удары по шести судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и Персидском заливе, сообщает иранская телерадиокомпания ИРИБ.

Согласно сообщению, удары пришлись по принадлежащим США судам и стали ответом на действия американских военных.

Ранее в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что атаковало три связанных с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) танкера. Это стало реакцией на попытку КСИР вести стрельбу по двум кораблям ВМС США.