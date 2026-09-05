Военные США нанесли удары по трем иранским танкерам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американским кораблям, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

"Силы CENTCOM нанесли удары по трем иранским танкерам для перевозки нефти 5 сентября после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США, патрулирующим местные воды", - говорится в сообщении.

В CENTCOM отметили, что иранские атаки не причинили ущерба авианосцу и эсминцу США, пострадавших среди американцев нет.

В ответ военные США вывели из строя танкер Downy у острова Харк и танкер Stark 1 у города Джаск. Войска США также уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть его.