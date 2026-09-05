Иранский танкер подвергся ударам американских ракет в Персидском заливе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Иранский нефтяной танкер в субботу утром был поражен четырьмя американскими ракетами вблизи острова Харк в Персидском заливе, сообщают агентства SNN и Khabar Fouri.

По их данным, в настоящее время идет эвакуация команды нефтяного танкера.

Остров Харк, расположенный в восьми километрах от иранского побережья в Персидском заливе, является жизненно важным экономическим объектом для Тегерана, через который обычно проходило около 90% экспорта сырой нефти страны.