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Иранский танкер подвергся ударам американских ракет в Персидском заливе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Иранский нефтяной танкер в субботу утром был поражен четырьмя американскими ракетами вблизи острова Харк в Персидском заливе, сообщают агентства SNN и Khabar Fouri.

По их данным, в настоящее время идет эвакуация команды нефтяного танкера.

Остров Харк, расположенный в восьми километрах от иранского побережья в Персидском заливе, является жизненно важным экономическим объектом для Тегерана, через который обычно проходило около 90% экспорта сырой нефти страны.

Хроника 28 февраля – 05 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Персидский залив Харк США
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Иранский танкер подвергся ударам американских ракет в Персидском заливе

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