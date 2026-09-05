Путин сообщил, что от Киева по официальным каналам поступила информация о прекращении огня

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что просьба о прекращении огня поступила от Украины по официальным каналам - по линии спецслужб и по каналам МИД, с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились.

"К нам эта просьба поступила по официальным каналам - и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел, прекратить удары по Киеву. Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились", - сказа Путин.

"Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве", - сказал Путин.

Он отметил, что российская сторона не договаривалась с Украиной о более широком перемирии.

"Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались. Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, может быть, в лице сопровождающих вас лиц", - подчеркнул Путин.