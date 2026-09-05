Поиск

Путин сообщил, что от Киева по официальным каналам поступила информация о прекращении огня

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что просьба о прекращении огня поступила от Украины по официальным каналам - по линии спецслужб и по каналам МИД, с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились.

В РоссииПутин дал указание не наносить удары по Киеву 5-8 сентября в связи с визитом Уитткофа и КушнераЧитать подробнее

"К нам эта просьба поступила по официальным каналам - и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел, прекратить удары по Киеву. Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились", - сказа Путин.

"Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве", - сказал Путин.

Он отметил, что российская сторона не договаривалась с Украиной о более широком перемирии.

"Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались. Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, может быть, в лице сопровождающих вас лиц", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин сообщил, что от Киева по официальным каналам поступила информация о прекращении огня

Путин заявил о высокой оценке посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера

 Путин заявил о высокой оценке посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Началась встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом

"Восток Ойл" обеспечит поставку порядка 30 млн т нефти во II полугодии 2027 г.

Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл"

Лихачев сообщил, что перед МАГАТЭ поставят вопрос энергоснабжения ЗАЭС по "Днепровской" линии

Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей

Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

 Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель совета директоров "Газпрома" Зубков удостоен звания Героя Труда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11573 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3654 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов