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Путин заявил о высокой оценке посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера

Путин заявил о высокой оценке посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что высоко оценивает посредническую миссию спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно", - сказал Путин, принимая в субботу в Кремле спецпосланников президента США.

Путин подчеркнул: "Безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны высокое".

"Как вы нас информировали, я знаю, что после Москвы вы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы ни происходило, контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу", - сказал Путин, принимая в субботу вечером в Кремле спецпосланников президента США.

Путин заявил о готовности проинформировать американскую сторону о российском видении ситуации в связи с конфликтом на Украине.

"Мы сегодня поговорим по всем составляющим, по всем аспектам и, со своей стороны, тоже готовы проинформировать вас о том, как мы видим ситуацию", - заявил Путин в субботу.

Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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