Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав ее конструктивной и откровенной.

"Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в этой встрече.

Как отметил помощник президента, "беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась в рабочей, так и в неформальной обстановке за обеденным столом".

Ушаков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер по поручению президента США посетили Москву "для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов". Он напомнил, что это их уже восьмой визит в Россию.

Ушаков также обратил внимание на то, что в начале беседы президент РФ Владимир Путин "публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского урегулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки".