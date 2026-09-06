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Иран угрожает мощными ответными ударами по кораблям ВМС США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Иран нанесет более мощные удары по кораблям ВМС США, если они продолжат атаковать его нефтяные танкеры, заявило Центральное командование иранских вооруженных сил.

"Если злодеяния, угроза безопасности и преследования иранских судов, а также морская блокада Ирана продолжатся, удары Вооруженных сил Исламской Республики Иран по американским военным судам в регионе станут более сильными, чем прежде, и существует вероятность их расширения", - говорится в заявлении командования, которое цитирует иранский государственный телеканал IRIB.

Документ был опубликован спустя несколько часов после того, как американские военные в субботу нанесли ракетные удары по иранским танкерам.

Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские военные атаковали ракетами три связанных с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) танкера после того, как КСИР предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу.

В CENTCOM отметили, что иранские атаки не причинили ущерба авианосцу и эсминцу США, пострадавших среди американцев нет.

В ответ американские военные вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск. Кроме того, ВМС США уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть его.

Хроника 28 февраля – 06 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран танкеры ВМС США
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