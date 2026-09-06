Ушаков сообщил, что США сформулировали ряд идей по украинскому урегулированию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным высказали заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий на Украине, а также сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования конфликта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.