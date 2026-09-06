В Кремле заявили, что Путин дал посланникам Трампа исчерпывающие оценки ситуации на СВО

(Слева направо) глава РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнесмен Джаред Кушнер, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ходе беседы президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером была подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта на Украине, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта", - заявил Ушаков журналистам в субботу по итогам беседы.