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Часть руководства ФРС выразила готовность рассмотреть сокращение периодичности заседаний

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По крайней мере треть членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) выразили готовность рассмотреть возможность сокращения периодичности регулярных заседаний американского ЦБ по денежно-кредитной политике, сообщает агентство Bloomberg.

Председатель ФРС Кевин Уорш поднял вопрос о пересмотре графика на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля. Его идея предполагает, что руководители Федрезерва шесть раз в год будут собираться для принятия решения по базовой ставке и другим вопросам ДКП и еще два раза в год для обсуждения ключевых экономических тем.

Пока неясно, будет ли эта инициатива реализована в ближайшем будущем, FOMC еще не обсуждал ее детали. Некоторые из членов руководства, открытые к ее рассмотрению, дали понять, что хотели бы увидеть более подробный анализ возможных плюсов и минусов таких изменений, а также оценить, как они согласуются с другими изменениями в стратегии коммуникаций Федрезерва с рынками.

В число шести глав федеральных резервных банков (ФРБ), заявивших о готовности рассмотреть сокращение числа заседаний по ДКП, входят президенты ФРБ Кливленда, Канзас-Сити и Филадельфии Бет Хаммак, Джеффри Шмид и Анна Полсон.

В настоящее время FOMC собирается восемь раз в год для принятия решений по ДКП, и такая практика сохраняется с начала 1980-х годов. Сокращение числа таких встреч стало бы существенным изменением в работе Федрезерва, отмечает Bloomberg.

"Председатель ФРС отметил, что проведение шести плановых заседаний в год, примерно раз в два месяца, позволило бы накапливать больше информации между ними, чем при нынешнем графике, и дало бы больше времени руководителям и сотрудникам ЦБ для рассмотрения стратегических вопросов ДКП", - говорится в протоколе июльского заседания Федрезерва.

На текущий год у FOMC запланировано еще три заседания: в сентябре, октябре и декабре.

В прошлом Уорш был инициатором сокращения числа ежегодных заседаний Банка Англии. Британский регулятор с 2016 года уменьшил количество заседаний до 8 с 12 в год, основываясь на выводах Уорша, который провел обзор процедур работы Банка Англии по запросу ЦБ в 2014 году.

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