Трамп считает, что популисты в Германии на подъеме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после победы на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявил, что немецкие популисты на подъеме и не намерены терпеть действующие в стране миграционные законы.

"Грандиозный вечер недавно был у популистской партии в Германии. Они наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть!" - написал Трамп в Truth Social.

Сам американский лидер всегда настаивал на ужесточении в США иммиграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" победила на региональных выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли в воскресенье. Согласно данным региональной избирательной комиссии, АдГ получила 43,8% голосов. Это более чем в два раза превышает результат пятилетней давности в этом регионе. Однако партия не смогла занять большинство мест в ландтаге: у нее 39 мест из 83.

АдГ выступает за отмену антироссийских санкций, восстановление отношений с Москвой, ограничение иммиграции, пересмотр отношений ФРГ с Евросоюзом, а также за отказ от предоставления военной помощи Киеву.

Тем временем Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца набрал всего 17,2% голосов, потеряв почти половину поддержки, и получает 15 мест в ландтаге.