КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании, передает телеканал Press TV.

"В ходе этой операции, направленной на наказание агрессора, значительное количество баллистических ракет, как твердотопливных, так и жидкотопливных, поразило места технического обслуживания, подготовки и развертывания истребителей F-35, F-16 и F-15, а также их укрытия, нанеся противнику серьезный ущерб", - говорится в заявлении КСИР.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил о перехвате иранскими ПВО восьми иранских ракет. Перехват осуществлялся над иорданской столицей Амманом и другими городами. Как отмечает телеканал, это может быть самый интенсивный обстрел, с наибольшим количеством ракет, выпущенных Ираном в ответ на атаки США за последние дни.