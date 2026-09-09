В Иране заявили, что атаковали два эсминца ВМС США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что нанесли ракетные удары по двум эсминцам ВМС США, передает телеканал Press TV.

"КСИР объявил об успешных ракетных ударах по двум эсминцам ВМС США - DDG-119 и DDG-53, оснащенным крылатыми ракетами и системами ПРО Aegis, в ответ на агрессивные действия США против иранских нефтяных танкеров и судов", - говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС США.