Германия разместила 10-летние гособлигации под максимальный процент с 2009 года

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - огтГермания разместила 10-летние государственные облигации на сумму 5,5 млрд евро со средней доходностью 3,39% годовых, говорится в сообщении Немецкого финансового агентства (Deutsche Finanzagentur).

Это максимальная доходность для таких бумаг с 2009 года, отмечает Bloomberg.

Спрос на гособлигации в рамках размещения превысил предложение в 1,5 раза, тогда как в ходе предыдущего размещения месяц назад коэффициент составлял 2,5 раза.

Средняя доходность германских 10-летних облигаций на вторичном рынке в среду выросла на 4 базисных пункта, до максимальных с апреля 2011 года 3,40%.

Доходность государственных облигаций еврозоны растет на ожиданиях, что Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Следующее заседание ЕЦБ состоится в четверг, аналитики и участники рынка ждут увеличения основных ставок на 25 базисных пунктов. Подъем ставок станет вторым в этом году.