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КСИР объявил о создании "запретной зоны" для судов вблизи Ормузского пролива

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил об учреждении закрытой для коммерческого судоходства зоны близ Ормузского пролива, сообщают в среду иранские СМИ.

По их данным, военные пока не озвучили точные координаты этой зоны. В сообщениях приводятся слова представителя КСИР, пояснившего, что "эта зона начнется близ города Чабахара и будет включать маршруты в Оманском заливе и Аравийском море, а точные координаты и детали будут объявлены в соответствующее время".

Иранские СМИ поясняют, что суда, которые будут проходить через эту зону, останутся без морских, страховых и вспомогательных услуг со стороны Ирана.

Хроника 28 февраля – 09 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран Ормузский пролив
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