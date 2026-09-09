КСИР объявил о создании "запретной зоны" для судов вблизи Ормузского пролива

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил об учреждении закрытой для коммерческого судоходства зоны близ Ормузского пролива, сообщают в среду иранские СМИ.

По их данным, военные пока не озвучили точные координаты этой зоны. В сообщениях приводятся слова представителя КСИР, пояснившего, что "эта зона начнется близ города Чабахара и будет включать маршруты в Оманском заливе и Аравийском море, а точные координаты и детали будут объявлены в соответствующее время".

Иранские СМИ поясняют, что суда, которые будут проходить через эту зону, останутся без морских, страховых и вспомогательных услуг со стороны Ирана.