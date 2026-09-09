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Глава Сингапура будет получать зарплату за год в семь раз больше президента США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Годовой размер оплаты труда премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга вырастет более чем в 1,6 раза – до 3,6 млн сингапурских долларов ($2,85 млн) с 2,2 млн долларов, пишет CNBC.

Мера принимается в рамках общего повышения оплаты труда министров, о котором сообщил Вонг в ходе выступления в парламенте.

Зарплаты сингапурских министров повышаются впервые за 15 лет.

Новый размер оплаты труда Вонга включает как постоянный, так и переменный компоненты, и он обещает в течение пяти лет жертвовать всю надбавку на благотворительность.

Сингапурский премьер – самый высокооплачиваемый выборный глава государства в мире. Занимающий второе место президент Швейцарии получает около $600 тыс. в год, премьер Австралии - $450 тыс., президент США - $400 тыс. Если сложить эти цифры и прибавить к ним размеры оплаты труда лидеров Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи, выплаты в адрес Вонга все равно будут больше.

Зарплаты сингапурских политиков привязаны к доходам в частном секторе. Оклад министра начального уровня (MR4) равен уменьшенному на 40% медианному заработку 1 тыс. граждан Сингапура с наиболее высоким доходом. В рамках общего повышения он вырастет до 1,8 млн с 1,1 млн долларов. Заработок премьера вдвое превышает показатель MR4.

По словам Вонга, действующие политические должностные лица с 15 октября получат единовременные надбавки в размере до 9% с учетом ряда факторов, включая результаты работы и момент последнего изменения зарплаты.

Таким образом, министр с окладом в 1,1 млн долларов вначале может получить надбавку в размере 100 тыс. долларов, а не все 700 тыс. долларов сразу. Дальнейшие корректировки будут проводиться с учетом индивидуальных результатов и обязанностей.

Конкурентоспособная оплата труда помогает Сингапуру привлекать квалифицированные кадры, которые могли бы остаться в бизнесе, финансах или других высокооплачиваемых сферах, утверждают власти.

Сингапур Лоуренс Вонг
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