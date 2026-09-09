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В Минске прошел очередной раунд межмидовских консультаций РФ и Белоруссии по украинской проблематике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Минске состоялся очередной раунд российско-белорусских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений, сообщили в среду в МИД России.

"Ключевое внимание уделено перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, двустороннему взаимодействию на международных площадках, гуманитарной теме", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Стороны также рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Белоруссии, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий", - подчеркнули на Смоленской площади.

МИД РФ Белоруссия Украина
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