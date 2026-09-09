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Пакистан в случае запроса Саудовской Аравии может нанести удары по хуситам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пакистан может атаковать хуситов с воздуха, если о том попросит Эр-Рияд в рамках обязательств Исламабада по Мекканскому оборонительному соглашению с Саудовской Аравией и Турцией, сообщает в среду газета Turkiye Today со ссылкой на источники.

"По словам пакистанских источников, Исламабад может принять участие в авиаударах, если Саудовская Аравия сделает официальный запрос по военной линии в рамках оборонного соглашения", - информирует издание.

Один из его собеседников пояснил, что среди военных приоритетов - изгнание хуситов из йеменской провинции Саада, граничащей с Саудовской Аравией. Однако окончательное решение насчет ударов не принято.

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В среду министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф отмечал, что любая атака против Саудовской Аравии может заставить задействовать Мекканское соглашение, по которому атака против одного из ее членов приравнивается к нападению на всех. При этом, напоминает Turkiye Today, военные Пакистана и техника уже находятся на территории королевства.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны. Вместе с тем в июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане.

На прошлой неделе хуситы начали наступление вдоль западного побережья Йемена. Правительственные силы организовали контрнаступление, бои идут в провинциях Таиз, Ходейда, Эль-Байда и Эль-Джауф. Во вторник ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подвергся ударам хуситов, в том числе в Абхе, Джизане, Наджране и Хамис-Мушайте. В ответ саудовские военные нанесли удары в Йемене. По некоторым данным, саудовские удары продолжились в среду.

Пакистан Саудовская Аравия хуситы Йемен
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