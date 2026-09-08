В ЕС назвали опасной эскалацией удары хуситов по Саудовской Аравии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз решительно осуждает направленные против гражданской инфраструктуры очередные атаки хуситов на Саудовскую Аравию, от которых пострадали 73 мирных жителя, включая женщин и детей, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы выражаем полную солидарность с Саудовской Аравией и желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы. Эти атаки представляют собой опасную эскалацию, нарушают международное право, подрывают региональную безопасность и стабильность и рискуют еще больше подорвать усилия по мирному урегулированию конфликта в Йемене", - говорится в опубликованном вечером во вторник коммюнике.

В нем содержится призыв немедленно прекратить все нападения внутри и за пределами Йемена, включая атаки на торговые суда в Красном море, и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2722 (2024) и 2826 (2026).

"Мир и стабильность в Йемене имеют важное значение для безопасности региона Персидского залива и Красного моря. Европейский союз по-прежнему твердо привержен поддержке народа Йемена и сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций, региональными партнерами и международным сообществом в целях деэскалации и достижения всеобъемлющего, инклюзивного и устойчивого мира", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

Во вторник утром несколько объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны йеменских хуситов. По сообщению министерства энергетики королевства, атаки привели к пожарам на нефтяных объектах. Их работу приостановили. Пострадало мирное население.